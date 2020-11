В Башкирии вновь объявили поиски сбежавших из детдома мальчиков

Вчера, 10 ноября, подростки Данил Кондратьев и Айнур Загитов ушли в неизвестном направлении в селе Учалы и не вернулись обратно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Отметим, что 15-летний Данил Кондратьев уже не в первый раз разыскивается. 20 сентября он и 13-летний Ярослав Кудратов сбежали из детдома «Учалинский центр «Семья». Позже ребят нашли в Екатеринбурге. Как рассказывала директор учреждения Гузель Масагутова, Кудратов также ранее покидал детский дом из-за разногласий с другими воспитанниками. Рост Данила Кондратьева 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы и серо-голубые глаза. Мальчик был одет в темно-синюю болоньевую куртку, серые спортивные трико, темные кроссовки и вязаную шапку. Особые приметы 14-летнего Айнура Загитова: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, серые спортивные трико, темные кроссовки и вязаную шапку. Photo: Лиза Алерт Башкортостан Кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 112 или на горячую линию 88007005452.

