В Башкирии вновь объявили поиски сбежавших из детдома мальчиков

Отметим, что 15-летний Данил Кондратьев уже не в первый раз разыскивается. 20 сентября он и 13-летний Ярослав Кудратов сбежали из детдома «Учалинский центр «Семья». Позже ребят нашли в Екатеринбурге. Как рассказывала директор учреждения Гузель Масагутова, Кудратов также ранее покидал детский дом из-за разногласий с другими воспитанниками.