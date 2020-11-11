В Башкирии пособия можно получить на почте по больничному листу

Напомним, в числе прямых выплат, которые можно получить на почте, — пособия, которые выплачиваются по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.