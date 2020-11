За минувшие сутки в республике зарегистрирован ещё один летальный исход.

По данным Минздрава, число умерших от коронавируса на сегодняшний день составило 63. Кроме того, за минувшие сутки подтверждено рекордное число заболевших. Коронавирусом заболели ещё 113 пациентов. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 11 871 человека, вылечились - 10 984 пациента. За минувшие сутки выздоровели 52 жителя республики. Напомним, положительный тест по коронавирусу получили мэр Салавата Игорь Миронов и его супруга Татьяна.

