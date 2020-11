Смертельная лотерея: медики выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Согласно исследованиям, протекание заболевания зависит в большей степени от наличия хронических болезней, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн случаев, количество смертей перевалило за 1,2 млн. Медики и ученые без устали анализируют данные, которые поступают из разных уголков планеты в попытке вывести закономерности течения болезни. Так, в результатах исследования ученых из Китая содержится информация, для кого коронавирус будет смертельно опасен, а в каких случаях инфекция не сможет нанести серьезного вреда здоровью. По данным исследований, в большинстве случаев (более 80%) болезнь протекает с легкими симптомами. Около 13% зараженных переносят инфекцию тяжело, 4,7% случаев заканчиваются летальным исходом. Китайские ученые отмечают, что смертельные случаи на данный момент больше характерны для мужчин (2,8%), чем для женщин (1,7%). Согласно итогам анализа, в случае перетекания коронавируса из легкой формы в тяжелую, у пациентов появляется одышка. При этом поражение легких при любой форме течения заболевания так или иначе приводит к пневмонии, которая, в свою очередь, может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — при таком состоянии легкие не доставляют достаточное количество кислорода через кровь к жизненно важным органам. Врачи подчеркивают, что сейчас не существует эффективных терапевтических методов лечения этого состояния. Также исследования говорят, что коронавирус оседает в клетках дыхательных путей (легкие страдают больше всего), альвеол, сосудов, сердца, почек и ЖКТ. Поскольку организм бросает все силы на борьбу с болезнью, воспалительные процессы осложняются хроническими заболеваниями. Как правило, наиболее тяжело переносят коронавирус пациенты с сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными заболеваниями, диабетом и тяжелыми формами инфекционных болезней (грипп, вирусный энцефалит и т. д.). По словам китайских ученых, люди с одним хроническим заболеванием имеют в 1,8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть, вне зависимости от возраста. Для тех же, у кого дополнительно два хронических заболевания, риск увеличивается в 2,6 раза. Напомним, в Башкирии с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно, 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и еще пять — подключены к аппарату ИВЛ. Также сегодня, 11 ноября, в республике зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса.

