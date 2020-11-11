Синоптики рассказали о погоде в конце рабочей недели в Башкирии

12 ноября в Башкирии выпадет небольшой снег. На некоторых участках дороги ожидается гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный, однако днём местами будут сильные порывы. Ночью столбик термометра достигнет отметки -4…-9 градусов, а при проясненениях прогнозируется -14 градусов. Днём ожидается -1…-6 градусов.