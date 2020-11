Синоптики рассказали о погоде в конце рабочей недели в Башкирии

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на четверг и пятницу.

12 ноября в Башкирии выпадет небольшой снег. На некоторых участках дороги ожидается гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный, однако днём местами будут сильные порывы. Ночью столбик термометра достигнет отметки -4…-9 градусов, а при проясненениях прогнозируется -14 градусов. Днём ожидается -1…-6 градусов. 13 ноября также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах образуется гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Ночью ожидается -4…-9 градусов, при прояснениях температура воздуха опустится до -14 градусов. Днём столбик термометра покажет -1…-6 градусов. На вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов настоятельно рекомендовал автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю в связи с погодными изменениями.

