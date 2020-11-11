Синоптики рассказали о погоде в конце рабочей недели в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде в конце рабочей недели в Башкирии

Вчера, 08:41ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на четверг и пятницу.

12 ноября в Башкирии выпадет небольшой снег. На некоторых участках дороги ожидается гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный, однако днём местами будут сильные порывы. Ночью столбик термометра достигнет отметки -4…-9 градусов, а при проясненениях прогнозируется -14 градусов. Днём ожидается -1…-6 градусов.

13 ноября также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах образуется гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Ночью ожидается -4…-9 градусов, при прояснениях температура воздуха опустится до -14 градусов. Днём столбик термометра покажет -1…-6 градусов.

На вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов настоятельно рекомендовал автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю в связи с погодными изменениями.

Related news:
погодаБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы