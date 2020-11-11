«Норникель» вложит в модернизацию предприятия и города более двух трлн рублей

100 млрд рублей будут направлены на повышение промышленной безопасности предприятий, являющихся частью «Норникеля». «Серная программа» должна снизить выбросы диоксида серы в атмосферу с мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов. Это существенно очистит воздух в Норильске и его окрестностях. Также компания будет участвовать в реновационной программе. Эксперты оценивают ее в 80 млрд рублей, половину суммы готов дать «Норникель», пишет sgnorilsk.ru.
По словам Владимира Потанина, «Норникель» обеспечивает свыше 30% собственных доходов Красноярского края. Он посетовал на то, что Норильск не получает от этого и 20%.
«Сегодня эта цифра – около пяти процентов, это меньше, чем получают остальные города края. Понятно, что отчасти те проблемы, которые Норильск сейчас испытывает, связаны в том числе и с недостаточным бюджетным финансированием», – подчеркнул Потанин.
Также президент компании рассказал, как программа сотрудничества предприятия и властей помогла в первую очередь жителям Норильска. Так, в 2020 году компания направила на социальные программы свыше 30 млрд рублей. При этом около 20 млрд ушли на борьбу с коронавирусом. Потанин отметил, что современный бизнес, особенно крупный, должен быть социально ответственным. Также он заявил, что для понимания того, куда двигаться дальше, необходимо заключить новое четырехстороннее соглашение между компанией, Правительством РФ, а также краевой и норильской администрациями.
В рамках действующего соглашения возвели ледовый дворец «Таймыр» и два детсада. Кроме этого, средства были направлены на нужды коммунальных структур и ремонт дорог. 3,5 млрд рублей были направлены на строительство ФОКа «Айка». Примерно 5 млрд были вложены в ремонт норильского аэропорта. Что касается обеспечения горожан высокоскоростным интернетом и возведения спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск», то в этих проектах компания перевыполнила взятые обязательства.
Наконец, Потанин напомнил, что компания совместно с региональной администрацией до сих пор финансирует программу переселения на материк, несмотря на то, что федеральный бюджет не участвует в ней с 2016 года. «Норникель» вложил в программу более 8 млрд рублей, а новое жилье получили почти 8000 семей. В 2021 году предприятие выделит на это еще свыше 800 млн рублей.
Потанин также отметил сотрудничество компании с региональными властями по программе переселения. «Я считаю, что судьбы города и комбината настолько переплелись, что невозможно говорить о развитии Норильска без учета планов компании, от которых в значительной степени зависит благополучие города», – заявил Потанин.