«Норникель» вложит в модернизацию предприятия и города более двух трлн рублей

Компания «Норильский никель» начала реализацию 10-летней инвестпрограммы, стоимость которой превышает 2 трлн рублей. Более 250 млрд будут направлены на решение экологических проблем.

100 млрд рублей будут направлены на повышение промышленной безопасности предприятий, являющихся частью «Норникеля». «Серная программа» должна снизить выбросы диоксида серы в атмосферу с мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов. Это существенно очистит воздух в Норильске и его окрестностях. Также компания будет участвовать в реновационной программе. Эксперты оценивают ее в 80 млрд рублей, половину суммы готов дать «Норникель», пишет sgnorilsk.ru. По словам Владимира Потанина, «Норникель» обеспечивает свыше 30% собственных доходов Красноярского края. Он посетовал на то, что Норильск не получает от этого и 20%. «Сегодня эта цифра – около пяти процентов, это меньше, чем получают остальные города края. Понятно, что отчасти те проблемы, которые Норильск сейчас испытывает, связаны в том числе и с недостаточным бюджетным финансированием», – подчеркнул Потанин. Также президент компании рассказал, как программа сотрудничества предприятия и властей помогла в первую очередь жителям Норильска. Так, в 2020 году компания направила на социальные программы свыше 30 млрд рублей. При этом около 20 млрд ушли на борьбу с коронавирусом. Потанин отметил, что современный бизнес, особенно крупный, должен быть социально ответственным. Также он заявил, что для понимания того, куда двигаться дальше, необходимо заключить новое четырехстороннее соглашение между компанией, Правительством РФ, а также краевой и норильской администрациями. В рамках действующего соглашения возвели ледовый дворец «Таймыр» и два детсада. Кроме этого, средства были направлены на нужды коммунальных структур и ремонт дорог. 3,5 млрд рублей были направлены на строительство ФОКа «Айка». Примерно 5 млрд были вложены в ремонт норильского аэропорта. Что касается обеспечения горожан высокоскоростным интернетом и возведения спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск», то в этих проектах компания перевыполнила взятые обязательства. Наконец, Потанин напомнил, что компания совместно с региональной администрацией до сих пор финансирует программу переселения на материк, несмотря на то, что федеральный бюджет не участвует в ней с 2016 года. «Норникель» вложил в программу более 8 млрд рублей, а новое жилье получили почти 8000 семей. В 2021 году предприятие выделит на это еще свыше 800 млн рублей. Потанин также отметил сотрудничество компании с региональными властями по программе переселения. «Я считаю, что судьбы города и комбината настолько переплелись, что невозможно говорить о развитии Норильска без учета планов компании, от которых в значительной степени зависит благополучие города», – заявил Потанин.

