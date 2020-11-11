«Норникель» вложит в модернизацию предприятия и города более двух трлн рублей

Также президент компании рассказал, как программа сотрудничества предприятия и властей помогла в первую очередь жителям Норильска. Так, в 2020 году компания направила на социальные программы свыше 30 млрд рублей. При этом около 20 млрд ушли на борьбу с коронавирусом. Потанин отметил, что современный бизнес, особенно крупный, должен быть социально ответственным. Также он заявил, что для понимания того, куда двигаться дальше, необходимо заключить новое четырехстороннее соглашение между компанией, Правительством РФ, а также краевой и норильской администрациями.