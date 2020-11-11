Мэр Салавата и его супруга заболели Covid-19

Мэр Салавата и его супруга заболели Covid-19

Вчера, 10:54ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Игоря Миронова
Глава администрации города Салават Игорь Миронов и его супруга Татьяна заболели коронавирусом.

Сегодня пришли результаты анализов на коронавирус. Что могу сказать? Не обошёл стороной COVID-19 и нашу семью — у меня и Тани результат положительный, написал Миронов в своём Instagram.

Также он добавил, что это очередное испытание, которое они с супругой преодолеют вместе. Игорь Миронов пожелал всем здоровья и рекомендовал беречь себя и своих близких.

Напомним, в Башкирии ежедневно растёт численность заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вчера Минздрав сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 105 и 299 новых случаев соответственно.

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