Мэр Салавата и его супруга заболели Covid-19

Глава администрации города Салават Игорь Миронов и его супруга Татьяна заболели коронавирусом.

Сегодня пришли результаты анализов на коронавирус. Что могу сказать? Не обошёл стороной COVID-19 и нашу семью — у меня и Тани результат положительный, написал Миронов в своём Instagram. Также он добавил, что это очередное испытание, которое они с супругой преодолеют вместе. Игорь Миронов пожелал всем здоровья и рекомендовал беречь себя и своих близких. Напомним, в Башкирии ежедневно растёт численность заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вчера Минздрав сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 105 и 299 новых случаев соответственно.

