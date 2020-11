Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об археологической находке при строительстве Восточного выезда в Уфе.

Были найдены памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, периода Великого переселения народов и XVIII века. Изделия из камня и бронзы, наконечники стрел, упряжь, керамика, монеты и другие предметы были обнаружены ещё в 2017 году. В данное время учёные завершают сбор артефактов и готовят предметы к передаче в Государственный музейный фонд России. Я думал, такое только в кино бывает — прямо у нас в Уфе, при строительстве Восточного выезда нашли «клад», пишет Радий Хабиров. Также он добавил, что часть найденных предметов направят в Национальный музей Башкирии. Напомним, ранее археологи обнаружили в Каповой пещере останки человека: сотни фрагментов костей животных и три кремниевых орудия. Кроме того, в зале Купольном удалось вытащить два десятка костей животных, а также кости человека. Это стало седьмой находкой останков людей в пещере.

