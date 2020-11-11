Были найдены памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, периода Великого переселения народов и XVIII века. Изделия из камня и бронзы, наконечники стрел, упряжь, керамика, монеты и другие предметы были обнаружены ещё в 2017 году. В данное время учёные завершают сбор артефактов и готовят предметы к передаче в Государственный музейный фонд России.