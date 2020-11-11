Хабиров — о находке «клада» в Уфе: «Я думал, такое только в кино бывает»

Хабиров — о находке «клада» в Уфе: «Я думал, такое только в кино бывает»

Вчера, 10:44ОбществоАнна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об археологической находке при строительстве Восточного выезда в Уфе.

Были найдены памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, периода Великого переселения народов и XVIII века. Изделия из камня и бронзы, наконечники стрел, упряжь, керамика, монеты и другие предметы были обнаружены ещё в 2017 году. В данное время учёные завершают сбор артефактов и готовят предметы к передаче в Государственный музейный фонд России.

Я думал, такое только в кино бывает — прямо у нас в Уфе, при строительстве Восточного выезда нашли «клад», пишет Радий Хабиров.

Также он добавил, что часть найденных предметов направят в Национальный музей Башкирии.

Напомним, ранее археологи обнаружили в Каповой пещере останки человека: сотни фрагментов костей животных и три кремниевых орудия. Кроме того, в зале Купольном удалось вытащить два десятка костей животных, а также кости человека. Это стало седьмой находкой останков людей в пещере.

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