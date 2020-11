Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 11 ноября

Звездные послания для успешно проведенного дня.

Овен Этот день подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг. Не стоит откладывать визит к врачу, если вас беспокоит самочувствие. Телец В этот день могут поступить заманчивые предложения. Взвешивайте все за и против всякий раз, когда принимаете важное решение. Нужно уделять больше внимания своим родным, особенно людям старшего поколения. Сейчас вы можете обидеть или ущемить их интересы, даже не желая этого. Близнецы Для вас сейчас совершенно неприемлема торопливость, хотя дел окажется довольно много. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. От одного из них может поступить предложение, от которого не стоит отказываться. Рак На работе возможны сложности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути вырастут препятствия, мешающие осуществлению планов. Сейчас не время проявлять активность, побудьте в тени. Лев Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию, не раскрывайте своих секретов. Дева Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые мoryт расстроить и внести дискомфорт. По возможности не принимайте участия в дискуссиях. Больше времени уделяйте делам, которые вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали. Весы В этот день постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или в натянутых отношениях. Не стоит проявлять настойчивость, действуйте деликатно. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Ошибки, допущенные в этот период, будет трудно исправить. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь. Скорпион У вас будет возможность преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Кроме того, день благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы. Стрелец Время, удачное для важных дел и встреч. Но при этом не отказывайте себе в удовольствии посетить и увеселительные мероприятия. Если проявите активность, сможете показать себя с неожиданной и выгодной стороны как в коллективе, так и в семье. С новой силой могут вспыхнуть угасшие, казалось бы, чувства. Козерог В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску. Водолей На время забудьте слово «хочу», выдвигайте на первый план слово «надо». Если не станете лениться, сможете добиться того, о чем давно мечтали. День подходит для того, чтобы мириться, восстанавливать прерванные отношения, договариваться. Неожиданное предложение может оказаться выгодным только на первый взгляд. Рыбы Постарайтесь запланировать на этот день больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Возможно и новое интересное знакомство, благодаря которому в вашей жизни произойдут изменения к лучшему. Но не поддавайтесь эмоциональным порывам, чаще «включайте» голову.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter