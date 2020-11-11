Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 11 ноября

Время, удачное для важных дел и встреч. Но при этом не отказывайте себе в удовольствии посетить и увеселительные мероприятия. Если проявите активность, сможете показать себя с неожиданной и выгодной стороны как в коллективе, так и в семье. С новой силой могут вспыхнуть угасшие, казалось бы, чувства.