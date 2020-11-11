Главврач детской больницы в Уфе: «Дети легко переносят короновирус»

Главврач детской больницы в Уфе: «Дети легко переносят короновирус»

Вчера, 10:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главврач республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин в эфире «Эха Москвы в Уфе» сообщил, что работа медучреждения ведётся в прежнем режиме.

В частности РДКБ проводит плановые операции, принимаются экстренные пациенты по линии скорой помощи и санавиации. Кроме того, появилось отделение экстренной педиатрии.

Создано отделение экстренной педиатрии, чтобы госпитализировать экстренных пациентов — мазок на ПЦР берется до госпитализации, когда исключается коронавирус, и ребенок переводится в основное отделение, рассказал Рустэм Ахметшин.

Также он отметил, что дети достаточно легко переносят коронавирус. При тяжёлом заболевании пациенты переводятся в Республиканскую клиническую инфекционную больницу или демский госпиталь. Проблем с поставками лекарств в медучреждении нет.

В связи с самоизоляцией сократилось число обращений в травмпункты — дети находятся дома. Однако выросло число болезней, связанных с гиподинамией, переутомление из-за гаджетов и аллергия.

Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил о 105 новых случаях заболевания коронавирусом. Кроме того, подтвердился 62-й летальный исход. Скончался 73-летний житель Уфы. Помимо коронавируса у мужчины выявили сахарный диабет второго типа, склероз, липоматоз поджелудочной железы и хронический пиелонефрит.

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