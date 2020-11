АСИ и РОСДОРНИИ запустили проект «Моя дорога»

Агентство стратегических инициатив и Российский дорожный научно-исследовательский институт совместно разработали проект «Моя дорога». Он предназначен для оценки удовлетворенности граждан качеством дорог, а также для комплексного изучения состояния транспортных магистралей России.

Зайдя на платформу, граждане смогут получить детальную информацию о ремонте дорожного покрытия в любом городе Российской Федерации. Также здесь можно будет оставить жалобу. Планируется, что эти жалобы и пожелания будут учитываться горадминистрациями при ремонте существующих дорог и прокладке новых, пишет ТАСС. Отмечается, что данная платформа будет интегрирована с системой контроля дорожных фондов, разрабатываемой РОСДОРНИИ. Она содержит информацию обо всех существующих в стране дорогах, планы по строительству новых магистралей и сведения о том, как используются деньги из дорожных фондов. Ранее Минтранс озвучил информацию, согласно которой менее 40% россиян довольны качеством дорог. В ведомстве считают, что при создании дорожной (автомобильной и пешеходной) инфраструктуры необходимо опираться на анализ потребностей граждан. По словам директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, привлечение граждан к контролю за качеством дорог — важная задача. «Моя дорога» позволит каждому желающему получить конкретный участок дорожно-уличной сети, чтобы контролировать его состояние и пройти необходимое для этого дистанционное обучение с выдачей сертификата. Также на платформе можно будет увидеть положительные изменения дорожной инфраструктуры с помощью фото- и видеоматериалов от граждан, экспертов, журналистов и блогеров», — пояснил Варятченко. Также он рассказал, что принять участие в запуске платформы могут все субъекты Российской Федерации. Ее создатели уже объявили конкурс на пилотные решения по новой городской мобильности. По его результатам в пяти муниципалитетах внедрят пилотные проекты по адаптации международного опыта в сфере городской мобильности и проектирования дорог. Проголосовать за самый интересный проект можно будет до 11 декабря.

