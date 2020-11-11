АСИ и РОСДОРНИИ запустили проект «Моя дорога»

Также он рассказал, что принять участие в запуске платформы могут все субъекты Российской Федерации. Ее создатели уже объявили конкурс на пилотные решения по новой городской мобильности. По его результатам в пяти муниципалитетах внедрят пилотные проекты по адаптации международного опыта в сфере городской мобильности и проектирования дорог. Проголосовать за самый интересный проект можно будет до 11 декабря.