В Уфе предложили распространить листовки с информацией о приютах для нищих

Накануне, 10 ноября, в соцсетях появились предложения обратить внимание на проблему бездомных в связи с резким похолоданием.

Уфимки Мария Ржевская и Наталья Дербеко предложили задумться о создании Добродомов, подобных приютам Санкт-Петербурга, в которых бездомные либо бедствующие люди могут получить горячее питание и теплые вещи.

Для более оперативного решения вопроса предложено напечатать листовки или объявления с адресами приютов для бездомных людей и распространить их по городу.

Авторы предложения отмечают, что их идея может принесли пользу не только бездомным, но и горожанам с низкими доходами.

- Есть люди, которые живут в квартире, но испытывают такую же нужду в еде и одежде, лекарствах. Меценаты, благотворные фонды Уфы, может пришло время быть Добродому в Уфе!? – обратились они к аудитории и встретили горячий отклик.

Для тех, кому уже сейчас негде переночевать, покушать, получить теплые вещи, лекарства, помогут эти ссылки:

https://m.vk.com/bezdoma_ufa группе в ВК "Помощь бездомным Уфа" (в комментариях чем могут помочь).

http://www.bashinform.ru/…/1062480-v-ufe-otkryli-priyut-dl…/ "Приют для бесплатных людей" при Крестовоздвиженском храме в Уфе.