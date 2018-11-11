Продюсер Виктор Дробыш согласился прослушать пение жертвы изнасилования из Уфы

Известный продюсер и композитор Виктор Дробыш согласился прослушать записи пения девушки-дознавателя из Уфы, которая стала жертвой изнасилования. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

После резонансного преступления, которое не в лучшем свете представило Башкирию не только в России, но и за рубежом, к личным страницам всех участников этого события в соцсетях проявлялся повышенный интерес.

На странице пострадавшей девушки был найдена видеозапись ее пения. Нашлась также информация о том, что девушка якобы не раз заявляла, что мечтает ста певицей.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш, узнав об этом, сказал, что готов ознакомиться с записями пения девушки.

- Это возможно. Пусть она пришлёт мне свои демозаписи. Я их послушаю», — заявил продюсер.

Напомним, по данным следствия, изнасилование произошло в ночь с 29 на 30 октября. Три высокопоставленных сотрудника полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. Сейчас все трое арестованы на два месяца до конца декабря. Они уже уволены из полиции решением главы МВД Башкирии.

За две минувших недели, к слову говоря, в СМИ было опубликовано немало информации, так или иначе компрометирующей пострадавшую девушку и косвенно оправдывающей подозреваемых в ее изнасиловании.

Медиакорсеть следит за ситуацией.