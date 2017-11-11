В Уфе сотрудники скорой мыли свои автомобили у детской площадки

Врачи скорой прокомментировали Медиакорсеть инцидент.

Инцидент, как выяснилось, произошел еще 3 ноября около 7 утра в одном из дворов по ул. Аксакова. Мужчина, вероятно, водитель скорой, мыл несколько припаркованных у детской площадки машин скорой. Местные жители при этом остались недовольны. Видео опубликовал канал Mash. Горожане уже обратились в мэрию Уфы с просьбой исправить ситуацию и не допустить подобного впредь.

- То, что водитель моет машины прямо у детской площадки, - это неприемлемо! – говорит Тамара Богданова, член профсоюза «Действие», врач скорой помощи. – Но у нас нет специальной площадки для мытья машин. На подстанции в Кировском районе, например, есть. Остальные без оборудованных площадок, но хотя бы огорожены. Куда должна сливаться вода? Если человек совестливый, внесет в туалет и выльет. Если нет, то что он с ней сделает, - тайна, покрытая мраком. Понимаю, но часть воды загрязненной, как не старайся, попадает на асфальт. А рядом дети, ограждений нет… Тем не менее, мера эта вынужденная, - говорит Богданова.