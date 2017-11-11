В Башкирии запустили турпоезд Уфа-Белорецк «Легенда Урала»

Электропоезд будет ездить по выходным.

Тестовый запуск скоростного туристического поезда Уфа-Белорецк «Легенда Урала», в котором приняли участие журналисты, блогеры, представители РЖД и госкомитета по туризму состоялся 9 ноября. Пассажиром первого рейса стала и блогер Юлия evri4ka Глухова. О своих впечатлениях от поездки она поделилась в своем блоге.

От Уфы до Белорецка идет поезд 4,5 часа. Например, сев в 06.15 в Уфе, в 10.50 мы были в Белорецке. Также и обратно: отправившись с вокзала Белорецка в 18.30, в 23.05 мы были уже в Уфе. Поезд останавливается на двух станциях - Инзере и Уршаке.

«Легенда Урала» будет ездить в зимнее время года из Уфы в Белорецк в выходные. Первый рейс запланирован на 17 ноября, в пятницу. То есть уехав в пятницу, субботу или воскресенье утром из Уфы, вечером того же или следующего дня можно вернуться обратно. Вместимость поезда 190 человек. В электричке теплые вагоны с мягкими сидениями, специальные секции для лыж, обогреваемые туалеты, фотографии природы Башкортостана.

Ориентировочная цена на поезд до Белорецка - от 650 до 750 рублей, предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. Из Уфы до Белорецка поезд идет чуть больше четырех часов, а расстояние в 50 км от Белорецка до Новоабзаково проходит за полтора часа из-за особенностей железнодорожной инфраструктуры, тогда как автобус довезет всего за 40 минут. Платить за билет на автобус от Белорецка до Абзаково или Банного не нужно: билет на туристический поезд будет единый, то есть купив билет и сев на поезд в Уфе, в Белорецке туристов заберет автобус, следующий маршрутом до ГЛЦ Абзаково Металлург-Магнитогорск или Мраткино. Также и обратно.

- Главное преимущество поезда в отличие от езды по автомобильной дороги очевидно – удобство и безопасность, - говорит блогер. - Зимние заносы, гололед, крутые виражи на трассе Уфа - Белорецк уже не страшны. Кроме того, свежими приедут все, даже потенциальный водитель, никому не придется рулить. Скоростной поезд Уфа-Белорецк запущен для увеличения туристического потока. Год назад был создан туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», который объединяет горнолыжные центры, санатории и туристические базы в Уральских горах. Данный маршрут будет удобен и туристам, прилетевшим из других городов и регионов. Помимо быстрого и безопасного способа добраться из Уфы до Белорецка, предусмотрена остановка на станции Уршак, а время будет состыковано с прилетом основных рейсов из Москвы, чтобы туристы могли добраться до горнолыжных курортов.

В конце октября Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму объявлял тендер на выполнение научно-исследовательских работ по разработке инвестиционного проекта «Развитие туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». Как следует из документации, этот проект позволит «обеспечить создание масштабного туристского продукта международного уровня со всесезонной специализацией в различных видах спорта и отдыха, курортологии и санаторно-медицинского обслуживания, способного привлечь туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья». Победителю тендера предстоит изучить предпосылки развития туристско-рекреационного кластера с учетом глобальных, национальных и региональных тенденций, выбрать и обосновать наиболее эффективные направления развития туризма в кластере, разработать структуру и состав кластера, сформировать сценарии развития кластера и т.д. Работы предстоит выполнить к декабрю этого года. Начальная цена закупки – 1,8 млн руб. Финансирование контракта предусмотрено из бюджета республики.

Переговоры об организации железнодорожного сообщения между Уфой и горнолыжными курортами Урала велись с марта 2017 года.

- Это значительно повысит поток туристов на наши горнолыжные курорты. Ведь многих останавливают погодные условия и тяжелая трасса до Абзаково, - отметил глава комитета Вячеслав Гилязитдинов. – А тут туристов будет ждать комфортная электричка, а с конечной станции их уже будут забирать автобусы и отвозить по местам отдыха.

Горнолыжные центры «Абзаково», «Мраткино» и «Банное» входят в кластер «Легенды Урала».