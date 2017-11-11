Трагедия в Ижевске: уфимские спасатели возвращаются после завершения работ

На днях в столице Удмуртии рухнула часть девятиэтажки, погибли семь человек, в том числе двое детей.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РБ возвращается в Уфу на место постоянной дислокации, об этом сообщается на сайте ведомства. Команда ранее отправилась на место обрушения девятиэтажного дома в Ижевске, в результате которого погибли семь человек, включая двух несовершеннолетних детей. Спасательные работы завершены. Трагедия, по предварительным причинам, произошла из-за взрыва бытового газа, однако последние данные, которые были озвучены в следственном комитете РФ, говорят о том, что это, возможно, был взрыв.

В настоящее время полиция задержала сына хозяйки квартиры, где, предположительно, произошел взрыв. С подозреваемым работают следователи. По их версии, мотивом мужчины могла быть "личная неприязнь", сообщают РИА Новости.

В эти выходные по указу главы региона в Удмуртии объявлен траур по погибшим.