Россияне стали меньше копить и больше брать кредиты

Об этом свидетельствует рост объемов потребительского кредитования.

Россияне начли отходить от сберегательной модели накопления с середины 2017 года, сообщается из информационного-аналитическом материале Банка России «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики». - В середине 2017 года наметились признаки отхода от сберегательной модели поведения, проявляющиеся в росте объемов потребительского кредитования. Это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, так и банков, — цитирует РИА Новости данные документа.

По данным ЦБ, за апрель-сентябрь 2017 года депозиты населения в банках увеличились на 2,6% против 5,4% за те же месяцы предыдущего года. В то же время депозиты и текущие счета организаций в банках постепенно росли (на 1,5%) в отличие от второго-третьего кварталов 2016 года, когда происходило их медленное сокращение (на 0,2%).