В Уфе скончался музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр «Колдун»

Сегодня, 11 октября, стало известно о смерти музыканта ХК «Салават Юлаев» Александра Петрова. Среди фанатов «зелено-белых» он был известен под псевдонимом Александр «Колдун».
Известно, что последние месяцы погибший был прикован к постели из-за затяжной болезни. Так, был объявлен сбор средств на лекарства, но, к сожалению, музыканта спасти не удалось.
О смерти Александра сообщила Анна Клемина, которая и занималась сбором средств.
— Всем огромное спасибо за помощь, все средства будут переданы маме Саши. О месте прощания будет сообщено дополнительно, — рассказала подруга семьи.
Отметим, что Александр «Колдун» не имел музыкального образования, однако это не помешало мужчине виртуозно сопровождать на синтезаторе каждый матч «зелено-белых».
Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем кто знал и любил Александра Петрова.