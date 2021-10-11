В Уфе скончался музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр «Колдун»

В Уфе скончался музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр «Колдун»
В Уфе скончался музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр «Колдун»
Вчера, 14:13ОбществоЭлина Сайфранова
Последние месяцы мужчина был прикован к постели.

Сегодня, 11 октября, стало известно о смерти музыканта ХК «Салават Юлаев» Александра Петрова. Среди фанатов «зелено-белых» он был известен под псевдонимом Александр «Колдун».

Известно, что последние месяцы погибший был прикован к постели из-за затяжной болезни. Так, был объявлен сбор средств на лекарства, но, к сожалению, музыканта спасти не удалось.

О смерти Александра сообщила Анна Клемина, которая и занималась сбором средств.

— Всем огромное спасибо за помощь, все средства будут переданы маме Саши. О месте прощания будет сообщено дополнительно, — рассказала подруга семьи.

Отметим, что Александр «Колдун» не имел музыкального образования, однако это не помешало мужчине виртуозно сопровождать на синтезаторе каждый матч «зелено-белых».

Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем кто знал и любил Александра Петрова.

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