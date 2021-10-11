В Уфе мужчина распылил баллончик с газом на участников акции у Салавата Юлаева

Стало известно, что в Уфе на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву, по сообщению издания «Idel.Реалии» (признано в России иноагентом), которое в России признано иностранным агентом, «провластный» провокатор сначала отобрал плакат с надписью «Верните наш суверенитет», а после требования его вернуть и вовсе распылил на участников пикета баллончик с газом. Известно, что газ повредил некоторым участникам глаза.
Так, мужчина доставлен в отдел полиции, а участники акции пишут на него заявления.
Отмечается, что провокатором оказался видеоблогер Арслан Нигаматьянов, который выпускает свои видеоролики под псевдонимом Арслан Энн.
Напомним, что акция посвящена сохранению памятника Салавату Юлаеву, который в скором времени снимут с постамента и будут реконструировать на той же площадке. Однако некоторые жители республики всерьез переживают за сохранность объекта культурного наследия.
В частности, автор Телеграм-канал «КушТау on-line» пишет следующее:
— Если раньше я был склонен верить, что действительно нельзя реконструировать памятник Салавату Юлаеву не демонтируя его с места, то сейчас я уже уверен, что в отношении памятника идёт спецоперация по его уничтожению.
Отметим, что в комментариях большинство разделяет мнение автора.
Масло в огонь подлила и недавняя «опечатка» издательства «Китап». На странице ежедневного отрывного календаря на 2022 год на гербе Башкирии издательство напечатало только коня Салавата Юлаева, без национального героя. Так, ошибку в «Китап» уже признали, тираж изъяли и извинение принесли, но, судя по всему, не все жители Башкирии смогли забыть промах издательства.