В Уфе мужчина распылил баллончик с газом на участников акции у Салавата Юлаева

В Уфе мужчина распылил баллончик с газом на участников акции у Салавата Юлаева
В Уфе мужчина распылил баллончик с газом на участников акции у Салавата Юлаева
Вчера, 17:29ОбществоЭлина Сайфранова
Мужчина доставлен в отдел полиции, а участники акции пишут заявление.

Стало известно, что в Уфе на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву, по сообщению издания «Idel.Реалии» (признано в России иноагентом), которое в России признано иностранным агентом, «провластный» провокатор сначала отобрал плакат с надписью «Верните наш суверенитет», а после требования его вернуть и вовсе распылил на участников пикета баллончик с газом. Известно, что газ повредил некоторым участникам глаза.

Так, мужчина доставлен в отдел полиции, а участники акции пишут на него заявления.

Отмечается, что провокатором оказался видеоблогер Арслан Нигаматьянов, который выпускает свои видеоролики под псевдонимом Арслан Энн.

Напомним, что акция посвящена сохранению памятника Салавату Юлаеву, который в скором времени снимут с постамента и будут реконструировать на той же площадке. Однако некоторые жители республики всерьез переживают за сохранность объекта культурного наследия.

В частности, автор Телеграм-канал «КушТау on-line» пишет следующее:

— Если раньше я был склонен верить, что действительно нельзя реконструировать памятник Салавату Юлаеву не демонтируя его с места, то сейчас я уже уверен, что в отношении памятника идёт спецоперация по его уничтожению.

Отметим, что в комментариях большинство разделяет мнение автора.

Масло в огонь подлила и недавняя «опечатка» издательства «Китап». На странице ежедневного отрывного календаря на 2022 год на гербе Башкирии издательство напечатало только коня Салавата Юлаева, без национального героя. Так, ошибку в «Китап» уже признали, тираж изъяли и извинение принесли, но, судя по всему, не все жители Башкирии смогли забыть промах издательства.

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