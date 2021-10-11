В Красноярском крае прокуратура проверит землю после разлива мазута

В Красноярском крае прокуратура проверит землю после разлива мазута
В Красноярском крае прокуратура проверит землю после разлива мазута
Вчера, 17:20ОбществоФото: pixabay.com
Природоохранная прокуратура проводит проверку после того, как на одном из участков земли Емельяновского района в Красноярском крае был разлит мазут. Об этом рассказали представители пресс-службы прокуратуры.

«Совместно со специалистами Росприроднадзора сотрудники прокуратуры обследовали земельный участок и выявили, что с одной из цистерн происходит утечка мазута», — заявили в ведомстве. Об этом информирует fedpress.ru.

Сообщается, что участок земли располагается в поселке Кедровый Емельяновского района в бывшем военном городке. Мазутные котельные реконструировали, а сам мазут хранили в цистернах. Работники прокуратуры должны будут оценить соблюдение экологического законодательства, а также тот факт, предпринимали ли местные власти действия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры.

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