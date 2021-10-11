В Башкирии за год убыль населения увеличилась более чем в два раза

В Башкирии за год убыль населения увеличилась более чем в два раза
В Башкирии за год убыль населения увеличилась более чем в два раза
Вчера, 10:38ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По данным Росстата общая убыль населения в текущем году составляет 2 616 человек.

Стало известно, что в Башкирии за последний год увеличилась общая убыль населения. Так, по данным Росстата, в августе прошло года данный показатель составлял 1 081 человек, тогда как в текущем — 2 616 человек.

Известны также данные о смертности в республике за август 2020 и 2021 годов. Так, в прошлом году в августе погибло 4 606 человек, однако уже в августе этого года данный показатель вырос на 1 476 и составил — 6 082 человека.

Напомним, что в регионе практически ежедневно фиксируются антирекорды по смертности от коронавирусной инфекции. Отметим, что по данным Операштаба на 10 октября, от COVID-19 погибло 33 человека.

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