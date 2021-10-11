В Башкирии погода в День Республики одних приласкает теплом, а других окатит холодом

Сегодня, 11 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается весьма разнообразная погода. Кое-где она покажется чересчур жесткой, а кому-то улыбнется теплое солнце.

По прогнозам синоптиков, в ряде районов республики в течение дня сегодня возможны дожди, а на востоке республики дожди могут быть и со снегом. По этой причине на дорогах возможна гололедица. Ветер в течение дня ожидается западный с переходом на северо-западный, без сильных порывов. Температура воздуха в горных районах и на востоке Башкирии утром может опуститься до минус четырех градусов. Днем же воздух прогреется до плюс десяти градусов. Уфимцам пока морозы не страшны. Утром в столице республики ожидается плюс шесть градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов. В следующие дни характер погоды пока существенно не изменится.

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