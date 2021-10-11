В Башкирии погода в День Республики одних приласкает теплом, а других окатит холодом

По прогнозам синоптиков, в ряде районов республики в течение дня сегодня возможны дожди, а на востоке республики дожди могут быть и со снегом. По этой причине на дорогах возможна гололедица.
Ветер в течение дня ожидается западный с переходом на северо-западный, без сильных порывов.
Температура воздуха в горных районах и на востоке Башкирии утром может опуститься до минус четырех градусов. Днем же воздух прогреется до плюс десяти градусов.
Уфимцам пока морозы не страшны. Утром в столице республики ожидается плюс шесть градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов.
В следующие дни характер погоды пока существенно не изменится.