Роспотребнадзор запретил ввозить в страну ряд продуктов из Китая

Роспотребнадзор запретил ввозить в страну ряд продуктов из Китая

Роспотребнадзор запретил ввозить в страну ряд продуктов из Китая

Вчера, 20:34
Общество
Фото: pxhere.com
Стало известно о приостановке ввоза на территорию Российской Федерации определенных наименований продуктов из КНР. Роспотребнадзор официально объявил о том, что в них выявлены запрещенные компоненты.

В обороте обнаружена пищевая продукция китайского производства с нарушениями обязательных требований действующего в нашей стране, следует из заявления надзорного ведомства. Об этом пишет информационное издание RT.

В список временно запрещенных к ввозу в Россию продуктов вошли: кукурузные чипсы, вермишель, лапша и «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом».

Специалисты Роспотребнадзора выявили в указанных продуктах ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Объем их превышает 0,9 процента, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в текущем году Россельхознадзор принял решение на время запретить ввозить в нашу страну продукты свиноводства производства Малайзии. Причиной в ведомстве назвали тогда официально зарегистрированные факты распространения африканской чумы свиней.

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