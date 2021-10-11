Роспотребнадзор запретил ввозить в страну ряд продуктов из Китая

В обороте обнаружена пищевая продукция китайского производства с нарушениями обязательных требований действующего в нашей стране, следует из заявления надзорного ведомства. Об этом пишет информационное издание RT.
В список временно запрещенных к ввозу в Россию продуктов вошли: кукурузные чипсы, вермишель, лапша и «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом».
Специалисты Роспотребнадзора выявили в указанных продуктах ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Объем их превышает 0,9 процента, говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в текущем году Россельхознадзор принял решение на время запретить ввозить в нашу страну продукты свиноводства производства Малайзии. Причиной в ведомстве назвали тогда официально зарегистрированные факты распространения африканской чумы свиней.