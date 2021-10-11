Оператором Российского винодельческого форума 2022 года будет Росконгресс

В Администрации Президента состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Российского винодельческого форума. Его проведение запланировано на будущий год. Виноделов из России и других стран будет принимать Москва.

Оператором мероприятия назначен Фонд Росконгресс. Между холдингом 1MI и Фондом действует соглашение о сотрудничестве. По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, наши вина по качеству не хуже импортных. Это подтверждается и тем, что в РФ постепенно снижается доля винной продукции Франции, Италии, Испании и других стран. Также советник сообщил об инициативе проведения Дня винодела в последнее воскресенье ноября, пишет newsnn.ru. По мнению участников встречи, очень важно то, что предстоящий винодельческий форум будет международным. Это поможет популяризировать российскую винодельческую продукцию на мировом рынке. Кроме этого, форум должен стать площадкой для диалога между представителями стран-участниц. Вице-президент по специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова выразила надежду на то, что на этой площадке будут подписаны соглашения об особых условиях экспорта российских вин. На совещании много говорили о борьбе с контрафактом и контроле качества винодельческой продукции. Исполнительный директор НКО “Союзконьяк” Дмитрий Чернев рассказал о совместной работе с Евразийской экономической комиссией по разработке и внедрению системы “Национальный Коньячный Код”. Она обеспечит единые стандарты мониторинга качества вин и другой алкогольной продукции. В свою очередь советник главы Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова предложила развивать российский винный туризм. Это не только позволит привлечь внешних и внутренних туристов, но также повысит престиж российских виноделов и будет способствовать формированию культуры потребления вина.

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