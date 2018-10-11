Владимир Путин пообещал семилетней гимнастке из Уфы оборудовать зал

Владимир Путин дал министру спорта России оборудовать один из спортзалов в Уфе. В Ульяновске на форуме «Россия – спортивная держава» к президенту обратилась семилетняя уфимка Даша Крутько. Она рассказала, что у нее есть любимый элемент – прыжок, но выполнять его негде, так как в центре нет гимнастической ямы.