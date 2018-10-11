В Москве торжественно запустили сайт проекта «Великие имена России»

Сегодня, 11 октября, в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Великие имена России». Об основных целях и этапах проекта журналистам рассказали секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» 45 российским аэропортам планируется дать имена выдающихся соотечественников. Их должны выбрать россияне, в итоге новые названия станут дополнением к официальным наименованиям аэропортов международного и федерального значения. Подробности о сегодняшнем мероприятии изложены на сайте Общественной палаты страны.

Как заявил глава ОП РФ Валерий Фадеев, сегодня, 11 октября, состоялся запуск сайта проекта «Великие имена», на котором можно ознакомиться с полной информацией о конкурсе, в том числе с порядком, правилами его проведения и списком 45 городов, ставших участниками конкурса.

По его словам, в качестве вероятных будущих названий для аэропортов могут быть предложены имена земляков, внесших значимый вклад в развитие и становление России. Их деятельность может быть связана с литературой, музыкой, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, развитием промышленности и в целом экономики.

Ключевым критерием выдвижения имен претендентов является их историческая связь с данной территорией.

- У нас есть прекрасный пример в Ростове-на-Дону, где аэропорт, построенный к чемпионату мира по футболу, назван в честь знаменитого казачьего генерала Платова, героя войны 1812 года. В городе предварительно было организовано народное голосование среди жителей Ростовской области. Это правильный образец того, как мы примерно хотим действовать, — пояснил Валерий Фадеев.

Предусмотрены следующие этапы конкурса.

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На первом этапе, который пройдет с 11 по 21 октября, в общественных палатах регионов аккумулируются предложения из регионов, проходят их публичные обсуждения. Сформированный таким образом список имен-претендентов для названия аэропорта включает от трех до десяти вариантов.

Второй этап пройдет с 22 по 28 октября, начнется формирование лонг-листа. Любой житель региона сможет принять в этом процессе участие, но в лонг-лист включаются варианты, предложенные более чем 500 участниками.

Третий этап будет проходить с 29 октября по 7 ноября, должен сформироваться шорт-лист. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Четвертый этап конкурса предполагает финальное голосование, которое пройдет с 8 по 30 ноября.

В этот период любой участник голосования сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Участие возможно через сайт великиеимена.рф, через социальные сети «В контакте», «Одноклассники», отправкой СМС-сообщения на короткий номер, путем заполнения анкет (в печатных изданиях, на волонтерских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолетов).

Завершить конкурс планируется 5 декабря текущего года.

После завершения данного конкурса и определения имени для аэропорта будет объявлен региональный конкурс на предмет его тематического оформления согласно выбранному имени.

- Проект призван поддерживать ту связь времен, которая так необходима и для каждого из нас и для нынешнего поколения, — уверен один из инициаторов конкурса митрополит Тихон. — К сожалению, эта связь времен имеет опасность разрываться. Зачастую мы вспоминаем великих людей в связи с их юбилейными датами, но все же мы признаем, что сегодня необходима серьезная популяризация нашей культуры, истории.

Митрополит Тихон подчеркнул, что названия аэропортов будут присвоены дополнительно к уже существующему названию. В аэропортах будет представлена электронная экспозиция, которая расскажет и о других аэропортах России, а после голосования и присвоения имени аэропорту будет проведен конкурс по дизайнерскому оформлению аэропортов с участием архитекторов и дизайнеров регионов.

По словам Ольги Амельченковой. в реализации масштабного проекта будут задействованы более десяти тысяч волонтеров со всей страны.

- Четыреста волонтерских точек будут находиться в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Адреса этих точек можно узнать на сайте проекта, — сообщила она. — С сегодняшнего дня запускаем старт набора волонтеров, любой желающий сможет поучаствовать в этом проекте, зарегистрировавшись на сайте “Волонтеры Победы”.