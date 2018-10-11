В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья

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Такое решение приняло руководство республики.
Программу расселения жителей Башкирии, вынужденных проживать в ветхом и аварийном жилье, было решено продлить. С такой инициативой выступило руководство республики. Новым этапом станет расселение 3220 человек из 1080 жилых помещений общей площадью в 37,4 квадратных метров. Из них 619 зданий площадью 20 тысяч квадратных метров находятся в Уфе.
Напомним, данная программа была актуальна 2015 по 2018 годы. Теперь работы по расселению будут продолжены на неуточненный срок.
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