Уфимец выиграл в лотерею пять миллионов рублей

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Результаты розыгрыша стали известны 9 октября.
Жителю Уфы на днях улыбнулась фортуна – он стал обладателем многомиллионного выигрыша в лотерею. «Золотой билет» стоимостью в 5 млн рублей счастливчику принесла комбинация чисел 6, 4, 10, 9, 20, 8, 2, 3 в первом поле и 3 - во втором. Результаты розыгрыша стали известны 9 октября, как мужчина распорядится подарком судьбы – пока неизвестно.
Напомним, в июле 2018 года еще один уфимец выиграл похожий приз в лотерею – 4,6 млн рублей.
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