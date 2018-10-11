Уфимец выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Жителю Уфы на днях улыбнулась фортуна – он стал обладателем многомиллионного выигрыша в лотерею. «Золотой билет» стоимостью в 5 млн рублей счастливчику принесла комбинация чисел 6, 4, 10, 9, 20, 8, 2, 3 в первом поле и 3 - во втором. Результаты розыгрыша стали известны 9 октября, как мужчина распорядится подарком судьбы – пока неизвестно.