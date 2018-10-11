Скончался вице-президент РАХ Анатолий Левитин

За свою карьеру Левитин создал свыше 800 полотен. Работал живописец в самых различных жанрах. Об этом 11 октября информирует газета «Известия».

Произведения Левитина выставлены в более чем 30 отечественных и иностранных музеях. В 2009-2017 годах художник руководил в Красноярске местным отделением РАХ. Он был профессором и академиком. Также Левитину присвоили звания Народного художника РСФСР и ветерана ВОВ.