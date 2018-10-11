С космодрома «Байконур» взлетела ракета «Союз-ФГ»

Старт ракеты можно посмотреть на сайте государственной корпорации «Роскосмос». Об этом пишет RNS.

«Союз МС-10» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов Алексея Овчинина («Роскосмос») и Ника Хейга (NASA). Сейчас на МКС уже работают космонавты Сергей Прокопьев (Россия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США) и Александр Герст (Германия).

Космический корабль сблизится и причалит к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) в автоматически. Процесс будут контролировать эксперты ГОГУ РС МКС в ЦУП, а также экипажи «Союз МС-10» и МКС. Стыковка корабля со станцией произойдет сегодня вечером (в 17:45), сообщили в «Роскосмосе».