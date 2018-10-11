Песков: Россия не хочет раскола среди последователей православия

Так Песков ответил на вопрос о предоставлении автокефалии Украине. Об этом 11 октября пишет газета «Известия».

Весной текущего года президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание в стране единой поместной церкви. В прошлом месяце Константинопольская православная церковь отправила в Киев архиепископов из США и Канады, которые должны выполнять роль ее экзархов. Архиепископы уже начали подготовку к предоставлению автокефалии православной церкви Украины.

Русской православной церкви (РПЦ) решение Константинополя не понравилось. Святейший синод РПЦ заявил, что храмы Московского патриархата больше не станут вести молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией. РПЦ намерена прекратить свое участие в структурах под председательством Константинопольской православной церкви.