Арбитражный суд встал на сторону «Сырьевой компании»

9 октября в Арбитражном суде Уральского округа состоялось разбирательство по вопросу законности предписания, которое в адрес АО «Сырьевая компания» выдало Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Требования предписания сводились к тому, чтобы «Сырьевая компания» провела историко-культурную экспертизу в связи с поисково-оценочными работами на горе Куштау. Нижестоящие суды поддержали доводы «Сырьевой компании» о том, что предписание не соответствует законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия и является неисполнимым.