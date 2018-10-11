Американцы снимают сериал об эпохе правления Екатерины II
Телеканал HBO, приложивший руку к созданию таких киношедевров как «Игра престолов» и «Клан Сопрано», приступил к съемкам сериала о Екатерине II.
Съемочная группа из США работает в исторических местах Санкт-Петербурга и Петергофа. Об этом 11 октября пишет газета «Известия».
Режиссером фильма стал Филип Мартин. Он получил всемирную известность сняв такие киноленты как «Корона», «Главный подозреваемый» и «Хокинг». Сам мини-сериал о Екатерине II будет разбит на четыре эпизода. В них будут показаны последние годы правления императрицы, а также ее взаимоотношения с Григорием Потемкиным.
Роль князя Потемкина досталась актеру Джейсону Кларку. Он засветился в таких фильмах как «Планета обезьян: Революция», «Терминатор: Генезис», «Эверест» и «Цель номер один». Главную роль в сериале исполнит обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен. Актриса известна по фильмам «Калигула», «Елизавета I» и «Королева».