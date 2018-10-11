Американцы снимают сериал об эпохе правления Екатерины II

Режиссером фильма стал Филип Мартин. Он получил всемирную известность сняв такие киноленты как «Корона», «Главный подозреваемый» и «Хокинг». Сам мини-сериал о Екатерине II будет разбит на четыре эпизода. В них будут показаны последние годы правления императрицы, а также ее взаимоотношения с Григорием Потемкиным.