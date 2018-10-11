Адвокат Кокорина обвинил пострадавшего чиновника Минпромторга в провокации

Адвокат заявил, что именно чиновник спровоцировал конфликт. Об этом 11 октября пишет газета «Известия».

Потасовка между работниками Минпромторга и НАМИ с одной стороны и футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и их друзьями с другой, произошла в понедельник в одном из кафе Москвы. Спортсмены избили чиновников. До этого футболисты напали на ведущую Ольгу Ушакову и ее шофера. Мужчина попал в больницу. Все пострадавшие написали заявления в полицию.

Защитник Александра Кокорина сообщил журналистам, что пострадавший Пак сам стал инициатором конфликта в кафе. Якобы стороны тогда же помирились и извинились друг перед другом.