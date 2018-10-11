Адвокат Кокорина обвинил пострадавшего чиновника Минпромторга в провокации
По словам юриста Олега Попова, который представляет интересы игрока футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, избитый его клиентом сотрудник Минпромторга Денис Пак сам виновен в драке.
Адвокат заявил, что именно чиновник спровоцировал конфликт. Об этом 11 октября пишет газета «Известия».
Потасовка между работниками Минпромторга и НАМИ с одной стороны и футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и их друзьями с другой, произошла в понедельник в одном из кафе Москвы. Спортсмены избили чиновников. До этого футболисты напали на ведущую Ольгу Ушакову и ее шофера. Мужчина попал в больницу. Все пострадавшие написали заявления в полицию.
Защитник Александра Кокорина сообщил журналистам, что пострадавший Пак сам стал инициатором конфликта в кафе. Якобы стороны тогда же помирились и извинились друг перед другом.
Между тем, в отношении Кокорина, Мамаева и их друзей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оба футболиста находятся под стражей в СИЗО. В камеру также угодил и младший брат Кокорина — Кирилл.