В Уфе женщине, поскользнувшейся на льду, выплатят компенсацию 700 тысяч рублей

Сообщается, что жительница Черниковки в результате падения на наледи близ жилого дома получила перелом бедра. Лечение в Санкт-Петербургском медуниверситете имени Павлова обошлось уфимке в 150 тысяч рублей. Там ей провели замену протеза, а также составили курс реабилитации.