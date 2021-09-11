В Уфе до октября частично закрыт проспект Салавата Юлаева

В Уфе до октября частично закрыт проспект Салавата Юлаева
В Уфе до октября частично закрыт проспект Салавата Юлаева
Вчера, 10:06ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Это связано с завершением строительства моста-вставки в створе ул. Воровского.

В связи с фрезерованием и асфальтировкой проспекта Салавата Юлаева

В Уфе на участке строительства транспортной развязки на проспекте Салавата Юлаева будет частично закрыта проезжая часть. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с фрезерованием и укладкой асфальта на данной территории.

Ограничения введены с 11 сентября и будут действовать до 30 сентября (с 20 до 7 часов ежедневно).

Отметим, что в Уфе завершаются строительные работы по вводу нового моста-вставки через реку Белую в створе ул. Воровского. В настоящее время действующая транспортная инфраструктура, которая позволяет выехать на Оренбургское шоссе и трассу М-5 Урал, перегружена в «часы пик»: в сутки по двум мостам проезжает более 125 тыс. автомобилей и предельный коэффициент превышен примерно на 30%. После ввода объекта южный въезд в город и выезд из него будет разгружен. Строительство планируют завершить в октябре.

Также напомним, что частичное ограничение движения действует на Уфимском шоссе до 20 ноября, где будут ремонтировать асфальтовое покрытие. В частности, здесь будет перекрыта одна полоса.

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