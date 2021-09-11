В России дипломированные специалисты оказываются не нужны экономической системе

В России дипломированные специалисты оказываются не нужны экономической системе
В России дипломированные специалисты оказываются не нужны экономической системе
Вчера, 20:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Система высшего образования в России работает в большом отрыве от реального сектора экономики и приводит к избыточному и невостребованному числу дипломированных специалистов.

По мнению экспертов, образовательный пузырь привел к отрыву системы высшего образования от реального сектора экономики. В итоге на рынок труда выходит слишком много дипломированных специалистов, которые зачастую не востребованы реальными трудовыми сферами. Причины невостребованности не меняются уже несколько лет — отсутствие рабочих мест, профессиональная непригодность выпускников и неспособность работать по специальности на уровне, который требует рынок труда.

При этом кадровый дисбаланс — не случайное, а системное явление, причем они являются слишком существенными, чтобы на них можно было закрывать глаза. Куда уходят невостребованные специалисты? Вариантов немного, но все они неблагоприятны для России — это либо миграция из страны, либо миграция в теневой сектор, либо маргинализация (от работы в сферах, не требующих высшего образования, до полной социальной депривации).

Подробнее — в материале «Новых известий».

Отметим, что в Башкирии число безработных с начала этого года снизилось в три раза, достигнув допандемийных значений. В настоящее время на учете в центрах занятости находятся 34,4 тыс. человек. По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова, в настоящее время в республике имеется 60,5 тыс. вакансий, 71% из которых — рабочие специальности. Уровень зарплаты практически по всем вакансиям превышает прожиточный минимум.

Материалы по теме:
безработицаЭкономика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы