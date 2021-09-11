Радий Хабиров пообещал сделать из старой сибайской гостиницы бизнес-центр

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях о проекте сибайского бизнес-центра «Фабрика будущего». По его словам, проект планируется разместить в здании бывшей местной гостиницы, где также располагалось общежитие Зауральского филиала Башкирского аграрного университета:
— Филиал аграрного закрыли, общежитие оказалось никому не нужным, и уже шесть лет оно простаивает. Вроде и центр города, удобное расположение, но не было желающих им заняться. Со временем здание начало разрушаться. Мы решили взяться и за эту проблему.
Радий Хабиров отметил, что в бизнес-центре будет конгрессная площадка, удобные бизнес-залы, коворкинг-центр, отель. Учитывая, что здесь есть сквер и стадион «Труд», который также планируется реконструировать, здесь может получиться «центр делового притяжения». Согласно документам, стоимость проекта составляет 198 млн руб.
— Мы сделали проект, подготовили проектную документацию, прошли экспертизу. На следующий год выделим деньги. Боюсь, что за один год не сможем здание отремонтровать — сумма там большая нужна, но на два года растянем, — уточнил глава республики.
По словам Радия Хабирова, Сибай в последние годы стал центром башкирского Зауралья, и создание современного бизнес-центра придаст импульс его дальнейшему развитию.