Радий Хабиров пообещал сделать из старой сибайской гостиницы бизнес-центр

— Филиал аграрного закрыли, общежитие оказалось никому не нужным, и уже шесть лет оно простаивает. Вроде и центр города, удобное расположение, но не было желающих им заняться. Со временем здание начало разрушаться. Мы решили взяться и за эту проблему.