Почему Россия оказалась в лидерах по индексу хрупкости

По мнению экспертов, высокий индекс хрупкости у стран бывшего СССР формирует предпосылки появления «режимов с чрезвычайными полномочиями» или «государств национальной безопасности», и это только усиливает их «хрупкость» из-за идеологической слабости таких режимов и неумения обеспечить национально-народную сплоченность. К проблемам хрупким государств, как правило, добавляются территориальные споры и замороженные конфликты.