Почему Россия оказалась в лидерах по индексу хрупкости

Почему Россия оказалась в лидерах по индексу хрупкости
Почему Россия оказалась в лидерах по индексу хрупкости
Вчера, 19:16ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По мнению экспертов, высокий индекс хрупкости формирует предпосылки появления «режимов с чрезвычайными полномочиями».

Рейтинг так называемого «индекса хрупкости» опубликовал научный журнал «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право». Это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Фактически это индекс говорит о наличии (отсутствии) государства и институтов.

При этом даже по сравнению с другими постсоветскими государствами у России этот показатель слишком высок.

По мнению экспертов, высокий индекс хрупкости у стран бывшего СССР формирует предпосылки появления «режимов с чрезвычайными полномочиями» или «государств национальной безопасности», и это только усиливает их «хрупкость» из-за идеологической слабости таких режимов и неумения обеспечить национально-народную сплоченность. К проблемам хрупким государств, как правило, добавляются территориальные споры и замороженные конфликты.

С экономической точки зрения реальным показателем «хрупкости» является уязвимость стран региона по отношению к внешним шокам. Так, эксперты приводят показательный пример — последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., которые больнее всего ударили как раз по странам Балтии, Армении, Украине и России.

— Эти данные будет интересно сравнить с результатами падения экономики, вызванного текущим «пандемическим» кризисом, однако уже сейчас есть прогнозы, что падение ВВП России, в зависимости от динамики цен на нефть, существенно превысит общемировой уровень падения ВВП.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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