Кириенко: Академия креативных индустрий может заработать на "Тавриде" через два года

Отмечая чрезвычайную важность «Тавриды.АРТ», Кириенко раскрыл ключевое конкурентное преимущество в условиях стремительно меняющегося мира. Об этом пишут журналисты информагентства tass.ru.
По словам Кириенко, главное конкурентное преимущество в текущих реалиях – это не природные запасы, находящиеся в недрах, и даже не какие-то уникальные сооружения. Основным и неисчерпаемым преимуществом он назвал творчество.
В 2021 году в мероприятии «Таврида.АРТ» впервые принимают участие 14 российских субъектов. Они развернули свои арт-резиденции – эти постоянно функционирующие пространства предоставили творческим личностям возможности для реализации проектов в различных сферах креативных индустрий.
Из заявления представителя администрации главы российского государства следует, что в последнее время арт-резиденции стали открывать на своих территориях все больше субъектов нашей страны. Правительства субъектов понимают, что это – отличный способ эффективного развития конкурентного потенциала.
В текущем году традиционный творческий фестиваль позиционировали как крупную образовательную площадку. У участников есть возможность выбрать, чему и у кого им научиться в рамках «Тавриды».
В текущем году организаторы запланировали 157 кастингов на такие телепроекты, как «Голос», «Dance Революция» и КВН. Свои кастинги проводит в Крыму и «Русское радио».
Рассматривая перспективы дальнейшего развития арт-кластера, представитель президентской администрации заявил о том, что самое важное изменение – это Академия креативных индустрий, которая действует постоянно. Разработку архитектурного проекта уже завершили. В настоящее время он проходит финальные согласования Главгосэкспертизы.
"Тавриду.АРТ" торжественно открыли в крымской бухте Капсель 8 сентября. Фестиваль заканчивается завтра. Мероприятие предусматривало работу форума на тему "Россия – страна возможностей". На площадках арт-кластера собрались около 5000 человек из различных российских регионов. Свыше 1000 из них – это участники таких проектов, как "Большая перемена" и "Россия – страна возможностей", а также выпускники программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.