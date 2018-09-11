Бизнес по продаже госномеров в Уфе: цены за красивые цифры доходят до миллиона

Любопытную находку сделал корреспондент Медиакорсети на виртуальных просторах. Речь идет о так называемых красивых номерах. которые нередко позволяют их обладателям чувствовать себя на дорогах более увереннее.

Как следует из интернет-предложения, стоит это сомнительное удовольствие очень недешево. Самый дорогой комплект номеров с тремя восьмерками и серией из буквы «В» – В 888 ВВ – стоит 1,1 миллиона рублей.

Комплект продается парой: регион 02 и регион 102 за 2 миллиона рублей. Ну, вдруг у вас две машины, вы же не лох разные номера вешать, правда? Поэтому сразу пара продается. Но можно купить по отдельности: в розницу чуть дороже – за миллион сто.

Оформление, как говорят продавцы, как и полное сопровождение, они берут на себя. Так как номера – правильно говорить: государственные регистрационные знаки – официально у нас не продаются, то и эти номера не продаются просто так, они продаются в комплекте с какой-нибудь дешевой разваливающейся машины, стоимостью буквально три копейки.

- Тут на самом деле никакого формального нарушения нет: теперь при покупке машины можно «по наследству» оставить за собой и ее номера. Поэтому приобретая номера, скажем, «888» за миллион, вы формально покупаете какую-нибудь старенькую «Оку», место которой уже на металлоломе. Машину вы выбрасываете, она стоит копейки, а номера за миллион оставляете себе и вешаете уже на свой дорогой автомобиль, – говорит адвокат Искандер Фахретдинов.

По словам нашего собеседника, ныне живущего в Москве, там это целая сфера бизнеса по продаже номеров, чем, конечно, могло заняться и государство, забирая миллионы в бюджет. Привилегий особых в той же Москве такие «блатные» номера не дают, а вот если очень дорогой номер висит на явно не супер-дорогой машине, то для владельца это может обернуться дополнительными проблемами: гаишники чаще будут останавливать и нещадно штрафовать.

Объявление о продаже номеров размещено во «ВКонтакте», есть номер телефона. По запросу отправляют полный прайс на госномера. Есть подешевле, например, Е 888 ЕЕ 102 стоит 500 тысяч рублей. Это вторая по дороговизне позиция в прайсе. Столько же, полмиллиона рублей, стоят три девятки К 999 КК 102

На третьем месте Е 002 ЕЕ 102 – 360 тысяч рублей. С 031 СС 102 можно купить за 300 тысяч.

Есть и гораздо дешевле, но уже не такие красивые. Хотя тоже ничего: Т 004 ТТ 102 за 220 тысяч, А 026 АА 102 за 200, Т 777 РР 02 Р 777 ВВ 02 так же за 200.

- На мой взгляд, наличие красивых номеров – это, скорее, желание обозначить принадлежность к некоей элитной касте. Это вообще, я думаю, пережиток советского прошлого, привлечение внимание к собственной персоне. У меня есть несколько достаточно состоятельных клиентов, которые, наоборот, предпочли повесить на хорошие авто невзрачные номера. Насколько я знаю, в Уфе никаких особых послаблений сотрудники ДПС не делают автомобилистам с красивыми номерами. А вот платить миллион за номер – это уже из области психологии, если не глубже, это потакание каким-то своим серьезным комплексам, – считает уфимский автолюбитель, юрист Ильгиз Юсупов.

Номеров серии ЕКХ, если кому интересно, в наличии нет, возможно, пока. Серии ЕКХ и АМР устанавливались еще с середины 1990-х годов на автомобили администрации президента России. Они очень котируются в Москве, особенно с обозначениями региона 77, 79, 97, 98.

ЕКХ неофициально расшифровывается, как «Еду, Как Хочу». АМР – «все проблемы Могу Решить». В регионах иногда тоже есть желающие заполучить на свои «тачки» такие номера.

Напомним, что по закону никакая комбинация цифр и букв на госномере не дает никаких привилегий участникам дорожного движения.