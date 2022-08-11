«Закон Кирьянова»: бизнес и политики против поправок в закон «О рекламе»

Первый съезд Союза операторов наружной рекламы состоялся в среду, 10 августа. В его задачу входила консолидация участников рынка для обсуждения и внесения изменений в закон «О рекламе». Нововведения затронут всех участников отрасли в РФ. И случится это уже осенью.

Судя по всему, цели удалось достигнуть. Съезд посетили свыше 200 компаний. Еще 300 организаций приняли участие в онлайн-трансляции. У Союза операторов наружной рекламы получилось объединить 554 компании из всех российских регионов. На мероприятие прибыли четыре парламентские партии, представители власти и общественных институтов. Об этом информирует newizv.ru. Общее мнение бизнеса о так называемом «законе Кирьянова» озвучила московский уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева. Проект закона негласно назвали по фамилии его автора – парламентария-единоросса Артёма Кирьянова. Минеева указала на негативное отношение бизнеса к документу, который несет реальную угрозу для существования 90% рынка наружной рекламы. Этот рынок и так закредитован. Объем задолженности отрасли перевалил за 15 миллиардов рублей. Работу могут потерять 150 000 человек. В случае принятия законопроекта населению придется приобретать и продавать продукцию через неконтролируемые социальные сети. Новый закон приведет к созданию искусственной монополии на успешном высокотехнологичном конкурентном рынке. Минеева отметила, что ее радует, что у Союза операторов наружной рекламы получилось объединить так много организаций. Для бизнеса это серьезный голос. Бизнес-омбудсмен занимает сторону коммерсантов. Отстоять свою позицию у предпринимателей получится, лишь объединив усилия. Члены политических объединений солидарны с бизнес-сообществом. Депутаты говорят, что в подобном виде законопроект принят быть не может. По словам лидера Либерально-демократической партии, главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, его соратники не поддерживают новый закон. Даже по самым грубейшим подсчетам каждый год потери бюджетов регионов начиная с 2023 года будут превышать три миллиарда рублей, а муниципальных – 4,3 миллиарда рублей. В партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» поправки в законопроект «О рекламе» тоже не поддержали. На сегодня в комитет Государственной думы в проект закона пришло свыше 100 поправок. Их авторами выступили представители АКАР, интернет-торговли, бизнес-омбудсмена Москвы, Союза операторов наружной рекламы, OZON и "Авито", отметил первый заместитель главы фракции справедливороссов Дмитрий Гусев. Надо сказать, что не все единороссы поддержали «закон Кирьянова». Не так давно на площадке Санкт-Петербургского отделения «Единой России» прошло обсуждение документа. Депутат нижней палаты парламента Михаил Романов заявил, что правительство Санкт-Петербурга внимательно изучило нововведения и обнаружило в них немало несоответствий правовым нормам. В Комитет по экономической политике поступило письмо от главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, который попросил увеличить период изучения поправок на полмесяца. Документ принимался в кратчайшие сроки, в связи с этим на него не было заключения Кабмина РФ. Федеральная антимонопольная служба и Министерство внутренних дел не поддерживают документ. Поправки нарушают ГОСТы по безопасности дорожного движения. Кроме того, в них есть противоречия законам об охране культурного наследия, отметил Михаил Романов. Инициативу создать единого оператора цифровой рекламы раскритиковал и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По его мнению, проект документа способен привести к монополизации рынка и его деградации. В письме ФАС сказано, что принятие проекта закона увеличивает риск прецедента искусственной монополизации на динамично развивающемся высокотехнологичном конкурентном рынке. По стечению обстоятельств в день проведения съезда операторов наружной рекламы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил письмо президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина с позицией других организаций и региональных парламентов, выступающих против принятия документа в предложенной редакции, первому заместителю главы Государственной думы Александру Жукову и председателю Комитета по экономической политике Максиму Топилину. Ранее более 30 субъектов РФ потребовали не принимать монопольный закон. Письма с негативными отзывами, вариантами поправок и даже требованиями отзыва проекта закона поступили от глав администраций и заксобраний. Региональные власти требуют учесть их мнение в принятии документа. Значительная часть участников рынка, политических партий, органов власти в регионах выражают одинаковое мнение: проект закона не проработан, в существующем виде принимать его нельзя. Всего во время съезда делегаты внесли свыше 100 предложений. Они будут учтены при дальнейшей работе над столь резонансным и скандальным «законом Кирьянова».

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