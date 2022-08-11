ВКонтакте подвела итоги второго квартала 2022 года

Развитие продуктов ВКонтакте, постоянное внедрение новых технологических инструментов и обеспечение высокой защиты пользователей остаются главными принципами работы социальной сети. Наряду с этим ВКонтакте будет продолжать активно поддерживать и привлекать новых создателей контента на площадку, а также развивать сервисы в новых, набирающих популярность направлениях, таких как NFT и виртуальные вселенные.