ВКонтакте подвела итоги второго квартала 2022 года: рекордные 75,7 млн российских пользователей в месяц и 2,35 млрд просмотров в VK Видео в сутки
Аудитория и вовлечённость
- ВКонтакте продолжает укреплять лидирующие позиции среди социальных сетей в России. Во втором квартале средняя месячная аудитория соцсети в России, несмотря на начало периода отпусков и летнего сезона, составила рекордные 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн.
- По данным Mediascope (1), месячный охват ВКонтакте в июне составил 83% российской интернет-аудитории, причём 53% посещали платформу ежедневно.
- Во втором квартале среднее время в сутки, проведённое пользователем в соцсети, составило 47,1 минуты, согласно данным Mediascope (2). Для самой активной группы в возрасте от 12 до 24 лет это время составило 61,7 минуты.
- Количество новых зарегистрированных пользователей во втором квартале выросло по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12%, а число подтверждённых запросов на добавление в друзья — на 23%.
VK Видео
Во втором квартале 2022 года видео на платформе VK Видео смотрели в среднем 2,35 млрд раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров VK Видео. Сервис продолжает развиваться и во втором квартале представил ряд нововведений:
- VK Видео внедрила технологию мгновенной обработки роликов и передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента.
- VK Видео запустила функцию автоматического повышения разрешения и частоты кадров до 60 FPS в роликах с помощью собственной нейросетевой технологии NeuroHD. Технология является собственной разработкой VK Видео и не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов.
- На платформе была запущена история просмотра и тайм-коды в роликах. Это позволяет пользователям VK Видео продолжить просмотр видео с того же места на разных устройствах, а также корректировать предлагаемые рекомендации, возвращаясь к роликам в истории и очищая её.
- ВКонтакте появились персонализированные обложки видео — алгоритмы машинного обучения выбирают, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя. Благодаря этому платформа помогает авторам увеличивать охваты и просмотры роликов.
- ВКонтакте открыла доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API, а также дала разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах.
- За счёт развития сервиса во втором квартале продолжился рост смотрения видео внутри социальной сети ВКонтакте — среднесуточное количество просмотров выросло на 43% год к году и составило 1,07 млрд.
VK Клипы
- Ежедневные просмотры в сервисе VK Клипы во втором квартале за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем 688 млн. Это также стало рекордом среднеквартальных просмотров Клипов за всё время существования сервиса.
- Количество опубликованных клипов увеличилось 4,4 раза, а число создателей контента — в 2,3 раза.
- В мае вышло отдельное приложение VK Клипов — с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD, поддержкой видео до 180 секунд и эксклюзивными эффектами и фильтрами в обновлённом редакторе.
- В июне VK Клипы запустили новую систему рекомендаций для зрителей и обновлённую технологическую платформу с высоким потенциалом производительности. Рекомендательная система в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик. Благодаря новому алгоритму количество пользователей, просматривающих более 100 клипов подряд, выросло на 33%.
Авторы и сообщества
Во втором квартале продолжился бурный рост активности создания и потребления контента ВКонтакте. Количество созданных сообществ в соцсети год к году увеличилось на 24%, а количество просмотров ленты выросло на 37%.
- ВКонтакте продолжает поддерживать авторов на площадке. В апреле соцсеть продлила крупнейшую программу поддержки авторов, временно отказавшись от своей комиссии. Благодаря программе поддержки и повышению активности на площадке доходы авторов выросли вплоть до 300%.
- Также в апреле ВКонтакте запустила масштабную программу поддержки авторов из других площадок, предоставив им бесплатное продвижение на платформе.
- Во втором квартале 2022 года сообщества, использующие официальные инструменты монетизации ВКонтакте, увеличили доход на 116% год к году.
- В июне соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций. Стримеры получают месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators.
- Создатели контента, использующие VK Donut, заработали более 100 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.
- Количество сообществ, использующих VK Donut, выросло на 51% год к году, а число подписчиков, которые перечисляют средства через платформу, во втором квартале увеличилось на 141%.
VK Mini Apps и Игры
- Количество мини-приложений на платформе VK Mini Apps в июне выросло год к году на 56% и достигло 53 300.
- Средняя месячная активная аудитория во втором квартале достигла 45,4 млн, увеличившись на 15,5%.
- Выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps во втором квартале выросла на 189% в годовом исчислении.
- Каталог мобильных игр ВКонтакте за этот период расширился на 65%, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах выросла на 57%.
Новые сервисы, технологии и безопасность
- Во втором квартале ВКонтакте запустила несколько standalone-приложений, которые позволили ещё сильнее раскрыть потенциал продуктов соцсети для пользователей. Помимо отдельного приложения VK Клипы, были запущены VK Мессенджер и VK Звонки, а также анонсирован запуск standalone-приложения VK Видео.
- В июне ВКонтакте анонсировала, а в июле запустила цифровые аватары vmoji, которые стали первым шагом в построении виртуальной вселенной социальной сети.
- С точки зрения безопасности соцсеть продолжает внедрять новые инструменты защиты пользователей. В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect ВКонтакте запустила специальную функцию, которая способна обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Например, защитить личные данные от утечек или предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения.
Развитие продуктов ВКонтакте, постоянное внедрение новых технологических инструментов и обеспечение высокой защиты пользователей остаются главными принципами работы социальной сети. Наряду с этим ВКонтакте будет продолжать активно поддерживать и привлекать новых создателей контента на площадку, а также развивать сервисы в новых, набирающих популярность направлениях, таких как NFT и виртуальные вселенные.
- Источник: Mediascope, июнь 2022 года, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile
- Источник: Mediascope, второй квартал 2022 года, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile
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