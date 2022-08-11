В США в результате взрыва в доме погибли люди

В США в результате взрыва в доме погибли люди
В США в результате взрыва в доме погибли люди
Вчера, 14:41ОбществоФото: pxhere.com
В американском штате Индиана городе Элансвилль в жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибло три человека.

Как пишет iz.ru, взрыв был такой силы, что повредил тридцать девять зданий. При этом, одиннадцать из них признали непригодными для проживания. Причины происшествия устанавливаются специалистами. На место была вызвана бригада, которая обследует газовые и электрические сети для определения их исправности. Из-за большого масштаба взрыва на место происшествия также прибыли специалисты других служб, в том числе по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Не исключается, что количество погибших и пострадавших может быть больше.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы