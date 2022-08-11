В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку за замечание на шум из ее квартиры

В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку за замечание на шум из ее квартиры
В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку за замечание на шум из ее квартиры
Вчера, 18:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Однако пожилой дамой свою кровожадность она не удовлетворила и надавала тумаков ровеснице, которая не стала смотреть как агрессор бьет женщину в подъезде, видео появилось в соцсетях 11 августа.

В одном из двров города Салават девушка-подросток избила сразу двух женщин, одна из них ее ровесница и судя по видео в соцсетях подруга. Другая — пожилая соседка, как удалось выяснить у правоохранителей, 1957 года рождения. Однако как юная леди избивала 65-летнюю женщину на видео не попало, зато в вольном пересказе оказалось описано в заявлении, которое написала избитая пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии утром 7 августа избитая пришла в полицию и пожаловалась на шум со стороны соседей и на то, что ее ударила девушка в подъезде.

Видео:тг-канал Mash-Bash

В ходе проверки полицией предварительно установлено, 16-летняя девушка в ответ на замечание трижды ударила заявительницу. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.пресс-служба МВД по Башкирии

И если причина по которой девушка-подросток поколотила 65-летнюю соседку заключалась в замечании на шум, то свою ровесницу она избила за то, что та не стала смотреть как та колотит соседку. Это она и объясняла на видео, однако звук в нем редакция Mkset удалила из-за изобилия в нем нецензурной лексики.

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