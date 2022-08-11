Попробовали в одной заметке собрать все самые яркие и важные новости от Mkset за 11 августа.

Сначала о насущном. На проспекте Октября в Уфе станет чуть спокойнее. И не от гражданской сознательности водителей, что вы в самом деле. Ограничения, повод для снижения скорости это ограничения. Ну ладно, выдыхайте, ограничения не для всех, а только для автобусов, знаки которые будут сообщать водителям об этом в мэрии пообещали «на днях». На свободу в пятницу выйдет активистка и экстремистка, а также террористка (во всяком случае в их перечень эта широко известная женщина внесена) Рамиля Саитова. Из колонии-поселения в Стерлитамаке женщина Саитова выйдет по причине того что отбыла наказание назначенное ей судом за призывы о которых наверняка всем известно, а если нет, то кликайте вот сюда. Если где-то прибыло значит где-то убыло. Миграцию населения из Башкирии в своем лице решил провернуть не абы кто, а советник Радия Хабирова и маститый певец татарской и башкирской эстрады Радик Юльякшин также широко известный как Элвин Грей. Направиться он хочет в Москву, остается только пожелать артисту и немного чиновнику удачи. Новость которая дает надежду, которую было потеряли родители школьников в Башкирии. С 10 тысячами все уже ясно, аттракцион невиданной щедрости от федеральных властей подошел к концу. Но тут нежданно негаданно активизировались власти региональные. В общем в Курултай и Хабирову коммунисты предложили все-таки худо-бедно поддержать родителей школяров аж на 4 тысячи рублей каждого. И даже обосновали такое предложение наличием профицитных денежек в бюджете. Но и в новости Уфы и Башкирии, да и в жизнь, что уж таить, проник Запад и санкции, которые до недавнего времени, во всяком случае по заявлению властей, были «нам только на пользу». Но вдруг выяснилось что школу в уфимском Инорсе не дает построить именно Запад и его санкционные проделки и выходки. Как идеологическому врагу удалось сорвать сдачу школы в Уфе читайте здесь. А теперь коротко и без шуток. Сегодня уфимскому МУЭТ назначили нового конкурсного управляющего, а дольщики «Дома смерти» прекратили голодовку, которую держали 21 день. * — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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