Региональные льготы ветеранам боевых действий в Уфе

Список категорий ветеранов был расширен с 14.07.2022. Теперь на льготы, причитающиеся ВБД, могут претендовать участники боевых действий на Украине и в Донбассе. При этом статус ветерана присвоят не только военным, но и гражданским лицам, помогавшим решать боевые задачи в период СВО. Это повара и строители, технические работники и медперсонал, а также другие специалисты, обеспечивающие деятельность армии.