Региональные льготы ветеранам боевых действий в Уфе

В России к ветеранам относят не только тех, кто исполнял воинский долг в годы Великой Отечественной войны. В список ветеранов боевых действий (ВБД) входят также военнослужащие, которые в мирное время участвовали в военных конфликтах на территории других государств, защищая интересы нашей страны.
Это касается конфликтов, происходивших на территории Сирии и Эфиопии, Афганистана и Южной Осетии, Чечни и Таджикистана и др. Характерно, что в перечень ветеранов входят не только военные, но и гражданские лица. Речь идет о тех, кто обеспечивал деятельность ВС РФ в ходе боевых конфликтов.
Важно! Полный перечень лиц, входящих в категорию ВБД, можно посмотреть в Федеральном законе № 5.
Список категорий ветеранов был расширен с 14.07.2022. Теперь на льготы, причитающиеся ВБД, могут претендовать участники боевых действий на Украине и в Донбассе. При этом статус ветерана присвоят не только военным, но и гражданским лицам, помогавшим решать боевые задачи в период СВО. Это повара и строители, технические работники и медперсонал, а также другие специалисты, обеспечивающие деятельность армии.
Также с августа нынешнего года статус ветеранов присваивается сотрудникам ФСБ и пограничникам, которые своими действиями помогали отражать провокации на госгранице и предупреждать вооруженное вторжение на территорию России.
Все ветераны боевых действий, согласно федеральному закону, получают поддержку от государства в виде определенных выплат, льгот и иных мер соцподдержки.
На данный момент в Башкортостане проживают свыше 25 тысяч участников локальных войн. Региональное правительство оказывает им все меры поддержки, обусловленные законом № 5-ФЗ. Специальных региональных преференций для ветеранов боевых действий в Уфе не предусмотрено.
В Башкирии и Уфе активную работу по поддержке ветеранов ведут общественные организации: Башкирское отделение Российского союза ветеранов Афганистана, Башкирское отделение ВОО «Боевое братство», общественная организация военных инвалидов «Воин». Ветеранские объединения в тесном сотрудничестве с правительством Башкортостана помогают ветеранам боевых действий решать социальные и бытовые проблемы, разрабатывают новые меры соцподдержки.
Так, с 2022 года в Уфе ветеранам боевых действий предоставляется бесплатная консультация юристов. Ее организует сообщество «Воин»: здесь помогают решить проблемы получения соцпомощи, необходимых медуслуг и реабилитации, добиться улучшения жилищных условий. Кроме самих ветеранов, в организацию за помощью могут обратиться и близкие погибших участников боевых действий.
В селе Базилевка под Уфой для ветеранов боевых действий и локальных конфликтов открыт специальный Центр по реабилитации ветеранов. Чтобы попасть туда, ветерану нужно получить направление в больнице Уфы и путевку от региональной общественной организации.
Медуслуги, налоговые вычеты, скидки по транспортному налогу, материальная помощь, субсидии и компенсации предоставляют в Уфе ветеранам боевых действий в качестве мер соцподдержки. Разберем подробнее, на что может рассчитывать льготник в Уфе:
Кроме основного списка льгот, ветеран может получить дополнительные преференции за счет регионального бюджета. Так, в Ростовской области и Москве местным льготникам предоставляют бесплатные проездные на все виды общественного транспорта, а ветераны в Санкт-Петербурге получают дополнительно ежемесячную материальную помощь от региона и пользуются льготами по транспортному налогу.
Чтобы воспользоваться всеми льготами, причитающимися по статусу, для начала нужно получить ветеранскую книжку. Именно этот документ подтверждает статус ветерана. Для оформления ветеранской книжки нужно обратиться в Уфе в военкомат по месту жительства. Кроме заявления и документа, подтверждающего личность, понадобятся командировочные удостоверения к местам боевых действий, копии и выписки приказов о направлении в зону боевых действий, наградные листки.
В Уфе льготами местным ветеранам боевых действий занимается Республиканский центр соцподдержки населения. Там можно узнать о причитающихся мерах социальной помощи и подать документы. Льготы также можно получить через многофункциональные центры Уфы и единый портал госуслуг.
Если у ветерана в Уфе возникли проблемы с получением льгот от государства, то он может обратиться за помощью в Башкирский союз ветеранов боевых действий. Ему посодействуют в решении вопроса, а также при необходимости помогут получить дополнительную помощь.
Близким участников вооруженных конфликтов тоже полагаются преференции. На льготы могут претендовать мать и отец ветерана, вдова или вдовец, несовершеннолетние дети.
По федеральному законодательству семьям полагаются: получение льготной жилой площади, субсидии по оплате жилья и услуг ЖКХ, путевки в организации санаторного типа при наличии медпоказаний, первоочередность при приеме в социально-реабилитационные центры и др.
Для семей погибших участников СВО на Украине в Башкирии предусмотрены дополнительные выплаты. Каждой семье бойца из Уфы, погибшего при исполнении воинского долга, выплатят по два миллиона рублей. Также государство берет на себя все расходы по погребению погибшего участника боевых действий и дальнейшую поддержку его близких.
С 2022 года дети участников спецоперации на Украине имеют льготы при поступлении. Вузы Уфы предоставили 10% бюджетных мест в рамках специальной квоты. Дети погибших и раненых военнослужащих могут поступать без сдачи ЕГЭ и экзаменов.