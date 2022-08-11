На высохших газонах в парке микрорайона «Южный» в Уфе запустили автополив

Изначально сквер оборудовали системой автополива, однако ее так и не запустили. С началом жарких дней газоны и кустарники начали засыхать. В июле местные жители жаловались, что парк, который обслуживает Горзеленхоз, практически заброшен. Тогда же выяснилось, что система автополива не подключена к водопроводу. В мэрии обещали, что в ближайшее время заключат договор о водоснабжении парка с «Уфаводоканалом», а пока увеличат число рейсов поливочных машин. При этом местные жители утверждали, что они ни разу не видели, чтобы парк поливали.