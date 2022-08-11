Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили о завершении трёхнедельной голодовки

Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили о завершении трёхнедельной голодовки
Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили о завершении трёхнедельной голодовки
Вчера, 17:44ОбществоАзамат НуховФото: Единая информационная система жилищного строительства
О завершении акции, объявленной дольщиками скандального долгостроя 20 июля объявила одна из участниц

В Уфе дольщики скандально известного долгостроя заявили о прекращении объявленной тремя неделями ранее голодовки. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на члена правления кооператива Аллу Васильеву.

Сообщается, что днём ранее состоялось совещание дольщиков с главой республики Радием Хабировым, участие в обсуждении также приняли представители Минстроя РБ и СПЧ республики. По словам ВасильевойЮ в ходе конструктивного диалога были приняты ключевые решения по вопросу завершения строительства долгостроя.

По итогам совещания дано было поручение подготовить кассацию на решение судов, которые отказали признавать застройщика дома («Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению „Луч“») банкротом. Отметим, что именно этот отказ называли основным препятствием для передачи дома новому застройщику, а также в другом случае — принятию решения о выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что в ходе акции двоим её участницам понадобилась помощи медиков. Так, у одной из них спустя несколько дней после начала голодовки было повышено давление, а позднее появился шум в ушах. У другой — на фоне отказа от пищи обострились хронические заболевания.

Своё же неофициальное «дом смерти» получил из-за ряда несчастных случаев, произошедших ранее на его территории.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы