Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Уфы?

В Башкирии к сентябрю ожидают «двугорбую» волну ковида, связанную с ослаблением иммунитета и появлением штамма коронавируса «кентавр». Чем опасен «кентавр» и симптомы нового подтипа COVID — в нашей статье.

Симптомы нового штамма ковида «кентавр» Ежедневное число заразившихся коронавирусом в Башкирии уже перевалило за сотню. И хотя в Уфе ситуация пока стабильная, не за горами новая волна пандемии. Это связано со снижением в республике коллективного иммунитета на 15% и с распространением в России нового подвида коронавируса «кентавр» — BA.2.75. По прогнозам специалистов, эпидситуацию в Уфе также осложнят микст-инфекции, то есть люди начнут болеть одновременно и гриппом, и ОРВИ, и ковидом. Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов: «В Уфе и Башкортостане следует ожидать так называемую „двугорбую“ волну. Первая волна возникнет из-за снижения иммунитета после вакцинации и после того, как люди переболели коронавирусом и приобрели естественный иммунитет в ходе предыдущей волны. Она приходилась на февраль, поэтому коллективный иммунитет снизится ближе к сентябрю. В это же время до Уфы дойдет волна нового подвида „кентавр“, который постепенно распространяется по всей России». Эксперты рассказали, что новый подвид «кентавр» — это омикрон-вариант коронавируса BA.2.75. Поэтому симптомы «кентавра» в целом схожи с другими вариантами омикрона: сильная потливость;

насморк;

общее недомогание и слабость;

повышение температурных показателей;

резь в глазах;

боль в горле. Никаких особенных симптомов, по словам специалистов, у подвида коронавируса «кентавр» нет. Заразившийся может почувствовать любые симптомы, характерные для ОРВИ: ломоту в мышцах, сонливость, головную боль, тошноту, головокружение, и другие простудные признаки. Среди особенных симптомов подвида BA.2.75 штамма омикрон — боли в ЖКТ, расстройство стула, нарушения пищеварения. Как и при омикроне, пациенты отмечают при «кентавре» такие симптомы, как сильные боли в горле, осиплость и охриплость голоса, сильный сухой кашель. Заболевание может протекать и вовсе без симптомов, но в этом и опасность «кентавра»: выявить точное число заболевших труднее, а люди могут заразиться от человека, не подозревающего, что он болен. В связи с этим медики Уфы призывают пациентов, обнаруживших у себя симптомы респираторного заболевания, незамедлительно обратиться к врачу и сделать тест на ковид. Симптомы нового штамма ковида «кентавр» Фото: piqsels.com Насколько опасен «кентавр» для уфимцев? В Уфе пока не выявлены случаи заражения коронавирусом «кентавр». Специалисты регионального Роспотребнадзора говорят о случаях омикрона и штамма дельта у жителей Башкортостана. Но число заразившихся COVID растет, хотя большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме, без опасных симптомов и проходят лечение в домашних условиях. Опасность новый подвариант омикрона представляет по-прежнему для пациентов старшего возраста и лиц, имеющих тяжелые хронические заболевания. Таким лицам медики Уфы рекомендуют записаться на прививку и пройти ревакцинацию в самое ближайшее время, чтобы успеть до начала эпидсезона. Специалисты отмечают, что, по статистике, коронавирус проходит легче у тех, кто вовремя ревакцинировался и сделал прививку. Возникает меньше осложнений, и пациент может вылечиться от COVID в домашних условиях. Это снижает и нагрузку на здравоохранение: не придется разворачивать ковидный коечный фонд и привлекать дополнительный медперсонал. Башкирский врач-блогер Глеб Глебов: «Не исключено, что случаи заболевания „кентавром“ уже есть в Уфе. Этот вирус часто дает ложноотрицательный результат ПЦР-тестов даже при наличии определенных симптомов. Ничего критичного нет. Но при обнаружении симптомов необходимо оставаться дома, чтобы не заразить других». Рост заболеваемости коронавирусом в Уфе будет связан с нарастающей социальной активностью граждан: к осени дети вернутся в школы и детсады, люди приедут из других городов после отпусков. Насколько опасен «кентавр» для уфимцев? Фото: Медиахолдинг 1Mi Пока в Уфе еще не действуют строгие антиковидные меры. Но глава республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак не исключает, что масочный режим снова будет введен на территории Башкортостана. Она отметила, что при волне омикрона в феврале нынешнего года именно строгие ограничительные меры и ношение масок помогли сдержать распространение коронавируса в республике.

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